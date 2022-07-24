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Замкомандира 63-й бригады ВСУ Черный: У россиян деградация общества и массовый психоз. Они не люди

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Черный россиянам: А кто вам мешает жить красиво?
Черный – россиянам: А кто вам мешает жить красиво?
Скриншот видео: Алеся Бацман / YouTube

Россияне привыкли жить рабами, они не могут смириться с тем, что украинцы живут свободно, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель командира 63-й механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный.

"В России деградация общества. По-другому сказать это невозможно. Я уже журналистам говорил: россияне не способны к саморазвитию, а в дальнейшем они не способны к самореализации. Как говорится, есть люди-пчелы, а есть люди-мухи. То есть одни видят повсюду цветы, а другие видят несколько иное. Так получается и с россиянами", – пояснил Черный.

Он считает, что причиной ненависти россиян к украинцам является в том числе зависть.

"Посмотрите, что они пишут даже на стенах в зданиях: "Кто разрешал вам жить красиво?" Это зависть. Обычная человеческая зависть. Ну а кто вам мешает жить красиво? Убери у себя дома двор, скоси траву, наведи в доме порядок. Все, что они умеют, – это водка, это пьянки. Я не знаю, это просто массовый психоз. Я не знаю, я не психолог, но то, что я могу видеть, – это, я скажу, деградация", – отметил полковник ВСУ.

Он подчеркнул, что на создание такого общества в России работает пропаганда.

"Их выращивали, как в каком-нибудь закрытом зверинце или зоопарке, специально. Это еще и пропаганда. Если смотреть российские каналы: того Владимира Соловьева, ту Ольгу Скабееву дебильную, то мы видим: накручивание ненависти, ярости какой-то и именно к украинской нации. Не к кому-то там, не к казахам, не к американцам тем же, а именно к украинцам", – сказал собеседник.

По его словам, россияне привыкли жить в плохих условиях и без свободы.

"Они привыкли жить рабами, они не могут смириться с тем, что мы свободно живем, что мы свободно путешествуем по миру, с тем, что у нас есть какие-то успехи, мы живем просто лучше. Брали интервью у одного пленного, он говорит: "А у вас асфальт в деревне". 2022 год, космические технологии, идет освоение Марса, как говорится, а для них это нонсенс – в селе асфальт. А потом, когда они увидели, что у нас, кроме того, солнечные панели на фонарях, то у них в голове это совсем не укладывается. Такое впечатление, что они попали в какой-нибудь фантастический сериал или другую цивилизацию. Злоба и зависть", – подчеркнул Черный.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, пропаганда, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, война России против Украины, интервью, Ольга Скабеева, полковник Вадим Черный
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