Зеленский анонсировал строительство в Украине современного инфекционного института

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Украине "достали всех инфекционистов из разных уголков страны, дали им работу и зарплату".

В 2021 году в Украине начнут строительство инфекционного института. Об этом в интервью журналу "Фокус", которое вышло 25 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас готовится предложение по новому современному инфекционному институту, который начнем строить в следующем году", – сказал президент.

Подробностей глава государства не привел.

Зеленский также отметил, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Украине "достали всех инфекционистов из разных уголков страны, дали им работу, зарплату".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 25 декабря в Украине подтверждено 1 012 167 случаев коронавирусной инфекции, умер 17 581 пациент с COVID-19, выздоровело 646 772 человека.