Зеленский: Очень серьезные системы ПВО уже в Украине

Зеленский рассказал о поездке на Волынь и поблагодарил США за военную помощь Фото: president.gov.ua

Он поблагодарил США за новый пакет военной помощи, а силы обороны Украины – за успешную защиту страны. Зеленский отметил, что новые, "очень серьезные" системы противовоздушной обороны и другое оружие для защиты уже в Украине, и впоследствии помощи будет еще больше.

Также президент рассказал, что побывал на Волыни и навестил пограничников на границе с Беларусью.

"Обустройство границы, защита, развитие приграничной территории – много вопросов. Волынь демонстрирует настоящую крепость, и это чувствуется в том, как регион усиливает безопасность всего государства. Вручил награды воинам – нашим пограничникам… Вместе со всеми нашими силами обороны и безопасности пограничники воюют на передовой, в том числе на наиболее тяжелых направлениях. Бахмут, в целом Донбасс. Настоящие герои, выполнившие успешно сотни и сотни боевых задач", – рассказал он.

По словам Зеленского, готовятся новые подразделения пограничников, которые присоединятся к защите украинской границы.