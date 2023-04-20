Зеленский: Очень серьезные системы ПВО уже в Украине

Он поблагодарил США за новый пакет военной помощи, а силы обороны Украины – за успешную защиту страны. Зеленский отметил, что новые, "очень серьезные" системы противовоздушной обороны и другое оружие для защиты уже в Украине, и впоследствии помощи будет еще больше.
Также президент рассказал, что побывал на Волыни и навестил пограничников на границе с Беларусью.
"Обустройство границы, защита, развитие приграничной территории – много вопросов. Волынь демонстрирует настоящую крепость, и это чувствуется в том, как регион усиливает безопасность всего государства. Вручил награды воинам – нашим пограничникам… Вместе со всеми нашими силами обороны и безопасности пограничники воюют на передовой, в том числе на наиболее тяжелых направлениях. Бахмут, в целом Донбасс. Настоящие герои, выполнившие успешно сотни и сотни боевых задач", – рассказал он.
По словам Зеленского, готовятся новые подразделения пограничников, которые присоединятся к защите украинской границы.
США 19 апреля объявили о новом пакете помощи Украине, в который войдут боеприпасы для HIMARS, ракеты TOW, артиллерийские снаряды и другое оружие и оборудование. Стоимость пакета составит $325 млн.
В министерстве обороны США отметили, что с начала вторжения России в Украину в 2022 году США выделили Украине военной помощи на $34,5 млрд.
19 апреля первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что Украина получила системы противовоздушной обороны Patriot от трех стран – США, Нидерландов и Германии.
Кроме того, Германия передала Украине второй из четырех обещанных комплексов противовоздушной обороны IRIS-T.