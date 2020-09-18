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Жертвами ДТП в Запорожье стали граждане Марокко – полиция

По данным полиции, в автомобиле BMW, который попал в ДТП в Запорожье, находилось шесть иностранцев, трое из них погибли.

ДТП в Запорожье произошло 17 сентября
ДТП в Запорожье произошло 17 сентября
Фото: zp.npu.gov.ua

Жертвами смертельного ДТП в Запорожье вечером 17 сентября стали граждане Марокко. Об этом 18 сентября проинформировала полиция Запорожской области.

"В результате ДТП 21-летний водитель BMW и два его пассажира – парень-сверстник и 17-летняя девушка – погибли на месте. Еще трое пассажиров – 20-летняя девушка и два парня 20 и 23 лет – доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Все жертвы аварии – граждане Королевства Марокко", – говорится в сообщении.

Правоохранители подтвердили информацию о том, что BMW врезался в билборд и загорелся.

"Водитель автомобиля BMW, двигаясь по средней полосе проезжей части... допустил занос транспортного средства, выехал на левую полосу, где совершил столкновение с автомобилем Nissan под управлением 40-летнего водителя, после чего водитель BMW выехал на газон, который разделяет потоки встречных полос, и совершил наезд на опору рекламоносителя, в результате чего произошло возгорание транспортного средства", – рассказали в полиции.

Водитель и пассажир Nissan не пострадали.

Теги: ДТП, Запорожье, полиция, Марокко, BMW, жертвы, Nissan, погибшие, пассажиры
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