Житель Кривого Рога убил двух родственников – полиция

Полиция сообщила о задержании жителя Кривого Рога по подозрению в убийстве двух человек. По данным издания "Первый городской", задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

18 января в Кривом Роге произошло убийство двух человек. Об этом проинформировала полиция Днепропетровской области.

"По подозрению в убийстве двух человек в Кривом Роге полиция задержала местного жителя. ...В ходе конфликта 44-летний криворожец нанес 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения. В результате полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления. Во время первоочередных оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленника", – сказано в сообщении.

Уголовное производство открыто по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) Уголовного кодекса Украины.

"Первый городской" утверждает, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а преступление совершил "в результате помутнения рассудка". Погибшие – дядя и сестра задержанного, в день убийства в его дворе хоронили его родственника.

По данным издания, при задержании мужчина бросался на полицейских с ножом.

Больше года назад, отмечает "Первый городской", этот же житель Кривого Рога "во время помутнения рассудка" бросался на полицейских, медиков и родственников с топором и серпом.