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Жители разрушенных домов на Донбассе получат компенсации – Минреинтеграции Украины

В государственном бюджете Украины на компенсации жителям Донбасса, жилье которых пострадало в результате вооруженной агрессии России, на 2020 год предусмотрено 20 млн грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Компенсация будет предоставляться пострадавшим собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, которое было разрушено после 14 апреля 2014 года
Компенсация будет предоставляться пострадавшим собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, которое было разрушено после 14 апреля 2014 года
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Кабинет Министров Украины утвердил порядок выплаты денежной компенсации жителям Донецкой и Луганской областей, дома или квартиры которых были разрушены в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины.

"В государственном бюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрено 20 млн грн. Минреинтеграции определено главным распорядителем средств. Спасибо коллегам за поддержку. Решение очень важное", – сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Размер компенсации будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 тыс. грн, отмечено в сообщении.

"Бюджетные средства будут распределяться среди граждан на основании информации о жилье пострадавших, которую будут собирать региональные органы социальной защиты населения и органы местного самоуправления", – сообщили в министерстве.

Пострадавшими признаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, жилые дома или квартиры которых повреждены или разрушены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной вооруженной агрессией РФ. Денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, которое было разрушено после 14 апреля 2014 года.

https://www.facebook.com/MinistryForReintegrationTOT/posts/3212546185525992

"Обследование поврежденного и разрушенного жилья, его учет будут проводить органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия – военно-гражданские администрации. Также они будут составлять списки пострадавших и выдавать справки о признании лица пострадавшим в результате указанной чрезвычайной ситуации", – подчеркнули в Минреинтеграции.

Решение о предоставлении денежной компенсации на основе составленных списков будут принимать специальные комиссии при органах местного самоуправления и при военно-гражданских администрациях. Комиссии будет определять и размер денежной компенсации.

Кабмин поручил Донецкой и Луганской обладминистрациям в течение месяца сформировать и организовать работу комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, госбюджет, Донбасс, Алексей Резников, Кабмин, компенсация, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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