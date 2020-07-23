"Это плевок в глаза всем болельщикам". Ультрас киевского "Динамо" против назначения Луческу главным тренером

Из-за назначения румынского специалиста Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо" ультрас столичного клуба готовят акции протеста.

С 2004-го по 2016 год Луческу был главным тренером донецкого "Шахтера" Фото: ЕРА

Ультрас киевского "Динамо" выступили против назначения румынского специалиста Мирчи Луческу главным тренером столичного клуба. Об этом говорится на фанатской странице в Facebook.

"Что же, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо", – это плевок в глаза всем болельщикам", – говорится в сообщении ультрас киевского клуба.

Фанаты призвали всех работников "Динамо", "у которых осталась хоть капля самоуважения", написать заявления об увольнении.

Также ультрас столичного клуба готовят акции протеста, которые "не заставят себя долго ждать".

23 июля стало известно, что Луческу возглавил киевское "Динамо".

С 2004-го по 2016 год румынский специалист был главным тренером донецкого "Шахтера".

20 июля киевское "Динамо" отправило в отставку главного тренера команды Алексея Михайличенко и его ассистентов.