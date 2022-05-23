Григорий Суркис о новом сезоне УПЛ: Я бы подумал над тем, чтобы позволить украинским клубам организованно выехать за границу и там играть между собой

Суркис: Если мы будем понимать, что большинство клубов не сможет летом – осенью стартовать в официальных соревнованиях – принуждать, угрожать никому не нужно Фото: dynamo.kiev.ua

"Если мы будем понимать, что подавляющее большинство клубов не сможет летом – осенью стартовать в официальных соревнованиях – принуждать, угрожать никому не нужно. Напротив, всех следует заверить, что их довоенные позиции будут сохраняться за ними до наступления новых, более благоприятных, условий. Но тем, кто готов к возобновлению турнирных испытаний, нужно предоставить такую возможность. И, в зависимости от количества желающих, смотреть, что предлагать – модернизированный Кубок Украины, новейший Кубок УПЛ или Кубок УАФ", – сказал Суркис.

Он отметил, что украинские клубы – участники еврокубков в грядущем сезоне будут вынуждены совершать много перелетов по Европе.

"Если дойдет до того, что на получении соревновательной практики будут настаивать только участники еврокубков, а также "Металлист" и еще одна-две команды, тогда я бы подумал над тем, чтобы позволить им организованно выехать за границу и там играть между собой в турнирах наподобие Winter Cup 2022 или проводить благотворительные матчи. Почему разрешить? Потому что нашим еврокубковым командам придется летом – осенью много путешествовать по городам Европы, а из Украины по известным причинам самолеты пока не летают… То есть мое предложение коллегам, готовясь ко встрече [клубов УПЛ] 27 мая, – оставаться мудрыми и гибкими, выдавливая из сложившейся ситуации максимум возможного, адекватно оценивая нынешние реалии", – подчеркнул Суркис.