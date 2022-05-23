Григорий Суркис о новом сезоне УПЛ: Я бы подумал над тем, чтобы позволить украинским клубам организованно выехать за границу и там играть между собой

"Если мы будем понимать, что подавляющее большинство клубов не сможет летом – осенью стартовать в официальных соревнованиях – принуждать, угрожать никому не нужно. Напротив, всех следует заверить, что их довоенные позиции будут сохраняться за ними до наступления новых, более благоприятных, условий. Но тем, кто готов к возобновлению турнирных испытаний, нужно предоставить такую возможность. И, в зависимости от количества желающих, смотреть, что предлагать – модернизированный Кубок Украины, новейший Кубок УПЛ или Кубок УАФ", – сказал Суркис.
Он отметил, что украинские клубы – участники еврокубков в грядущем сезоне будут вынуждены совершать много перелетов по Европе.
"Если дойдет до того, что на получении соревновательной практики будут настаивать только участники еврокубков, а также "Металлист" и еще одна-две команды, тогда я бы подумал над тем, чтобы позволить им организованно выехать за границу и там играть между собой в турнирах наподобие Winter Cup 2022 или проводить благотворительные матчи. Почему разрешить? Потому что нашим еврокубковым командам придется летом – осенью много путешествовать по городам Европы, а из Украины по известным причинам самолеты пока не летают… То есть мое предложение коллегам, готовясь ко встрече [клубов УПЛ] 27 мая, – оставаться мудрыми и гибкими, выдавливая из сложившейся ситуации максимум возможного, адекватно оценивая нынешние реалии", – подчеркнул Суркис.
В связи с полномасштабным вторжением России в Украину 2 мая исполком Украинской ассоциации футбола принял решение о досрочном завершении соревнований в украинской футбольной Премьер-лиге.
По состоянию на 24 февраля в УПЛ были сыграны 18 туров из 30 запланированных. С 47 очками лидировал донецкий "Шахтер", на два меньше у киевского "Динамо". В зону еврокубков, помимо "Шахтера" и "Динамо", попали также "Днепр-1" (Днепр), "Заря" (Луганск) и "Ворскла" (Полтава).
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко 21 мая в комментарии "Футбол News" заявил, что сейчас рассматриваются 5–7 вариантов проведения нового сезона УПЛ.
"Будем решать это в разговоре с президентами клубов, как они решат и придут к общему решению, мы выйдем на вариант, который всех объединит и будем детально его прорабатывать… Возможно, будем ждать до полной победы. Решать будут клубы, а затем будем обращаться в УЕФА и ФИФА – это тоже на повестке дня. Уверен, что есть много вариантов: за границей, сокращенный вариант чемпионата, с марта следующего года или провести в нескольких регионах. Это касается не только футбола, но и всех видов спорта", – подчеркнул Павелко.