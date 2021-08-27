Луганская "Заря" узнала соперников по группе Лиги конференций

По итогам жребия "Заря", которая является единственным представителем Украины в новом еврокубковом турнире, попала в группу С.

Луганчанам предстоит встретиться с итальянской "Ромой", "ЦСКА София" (Болгария) и "Буде-Глимт" из Норвегии.

Победители групп сыграют в 1/8 финала. Команды, которые займут вторые места, поборются за путевки в этот раунд соревнований в стыковых матчах с обладателями третьих мест в группах Лиги Европы.

Контекст:

26 августа в Запорожье "Заря" проиграла ответный поединок раунда плей-офф Лиги Европы венскому "Рапиду" – 2:3. Неделей ранее в Австрии луганчане разгромно уступили со счетом 0:3. Не сумев пробиться в основной раунд Лиги Европы, "Заря" продолжит выступления в Лиги конференций.

В Лиге Европы украинских клубов больше не осталось.