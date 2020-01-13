"Мансчестер Сити" разгромил "Астон Виллу", "Уотфорд" победил "Борнмут". Результаты 22-го тура чемпионата Англии

12 января состоялось два матча 22-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
"Борнмут" – "Уотфорд" – 0:3
Голы: Дукуре, 42, Дини, 65, Перейра, 90+2
"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" – 1:6
Голы: Эль-Гази, 90+1 (пенальти) – Марез, 18, 24, Агуеро, 28, 57, 81, Жезус, 45+1
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
Еще восемь матчей 22-го тура чемпионата Англии прошли 11-го и 12 января. Результаты можно посмотреть тут.
Турнирная таблица чемпионата Англии:
Матчи 23-го тура АПЛ пройдут 18-го и 19 января.