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"Слава Україні!" Обидчик Ломаченко на украинском поблагодарил фанатов с Украины за поддержку

В октябре 2020 года американский боксер Теофимо Лопес по единогласному решению судей победил украинца Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Экс-адвокат украинского боксера Усика Ковальчук сегодня работает юристом Лопеса-младшего
Экс-адвокат украинского боксера Усика Ковальчук сегодня работает юристом Лопеса-младшего
Фото: Mykola Kovalchuk / Instagram

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе американец Теофимо Лопес записал видеообращение для украинских фанатов. Видео в Instagram опубликовал украинский юрист Лопеса-младшего Николай Ковальчук.

"Всем привет. Это Теофимо Лопес. Хочу поблагодарить всех своих фанатов, всех, кто меня поддерживает в Украине. Слава Украине!", – сказал Лопес.

Фразу "Слава Украине!" он произнес на украинском.

" Viva Ukraine!", – добавил Лопес.

Днем ранее Ковальчук опубликовал видео с отцом американского боксера и его тренером – Теофимо Лопесом–старшим. Он предложил тост за будущего президента Украины.  

"За будущего президента Украины – [Виталия Кличко] Кличко!", – сказал Лопес–старший, поднимая бокал вина.

Николай Ковальчук – экс-адвокат первого номера рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе украинского боксера Александра Усика.

В октябре 2020 года украинец Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе американцу Теофимо Лопесу. Поединок Ломаченко и Лопеса продлился все 12 раундов. По единогласному решению судей победу одержал Лопес: 116:112, 119:109, 117:111. Теперь Лопес является обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF (первые три пояса принадлежали Ломаченко).

Сам Ломаченко не признал проигрыш Лопесу по очкам. 

Это второе поражение в карьере украинца: в марте 2014 года он уступил мексиканцу Орландо Салидо, тоже по решению судей.

Теги: фанаты, Василий Ломаченко, видео, Instagram, украинцы, тренер, WBC, WBO, IBF, Теофимо Лопес
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