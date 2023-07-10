Угроза ареста, потеря семьи, алкоголизм, война. Интервью Гордона с Буряком. Видео

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Гордон и Буряк записали интервью, гуляя по Киеву
Гордон и Буряк записали интервью, гуляя по Киеву
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с бывшим украинским футболистом и тренером Леонидом Буряком, который 10 июля отмечает 70-летний юбилей.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал интервью с Буряком, гуляя по Киеву.

Во время интервью Буряк говорил о: 

  • детстве и футбольной карьере;
  • знаменитом украинском футбольном тренере Валерии Лобановском, его подходе к тренерскому процессу и ссоре с ним;
  • финансовом обеспечении игроков "Динамо" в советское время;
  • личной жизни футболистов;
  • отношениях с бывшим футболистом и тренером Олегом Блохиным; 
  • алкоголизме в "Динамо";
  • полученных травмах;
  • дружбе с бывшим министром внутренних дел Украины Юрием Кравченко;
  • полномасштабной войне России против Украины. 

"То, что делает Россия, нельзя забыть. Это чистый геноцид", – сказал во время интервью Буряк. 

Буряк родился в 1953 году в Одессе. Был воспитанником детской команды одесского завода "Продмаш" и одесской футбольной школы №6. Футбольную карьеру начал в местном "Черноморце". Сперва выступал за дубль, а затем стал игроком основы. В 1971–1972 годах провел за одесситов 52 матча, забил девять голов.

В 1973 году перешел в киевское "Динамо". Быстро стал ведущим игроком команды. Играл за "Динамо" на протяжении 10 лет, но после провального сезона в 1984 году покинул клуб. Непродолжительное время выступал за московское "Торпедо", харьковский "Металлист", финские клубы "КПТ-85" и "Ван Па" (в финских команда он также руководил тренировочным процессом). Карьеру игрока закончил в 1990 году.

Тренерскую квалификацию получил в Университета Эвансвилла в США. В 1993 году вернулся в Украину. В разные годы тренировал "Ниву" (Тернополь), "Черноморец", "Арсенал" (Тула, Россия), "Динамо" (Киев) и "Александрию". С 1996-го по 2000 год входил в тренерский штаб сборной Украины, а в 2002–2003 годах возглавлял его.

Как игрок Буряк был пятикратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. В 1976 году на Олимпиаде в Монреале Буряк в составе сборной СССР стал бронзовым призером. 

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: футбол, Дмитрий Гордон, спорт, Динамо Киев, Олег Блохин, Валерий Лобановский, Леонид Буряк
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