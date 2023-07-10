Угроза ареста, потеря семьи, алкоголизм, война. Интервью Гордона с Буряком. Видео

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал интервью с Буряком, гуляя по Киеву.

Во время интервью Буряк говорил о:

детстве и футбольной карьере;

знаменитом украинском футбольном тренере Валерии Лобановском, его подходе к тренерскому процессу и ссоре с ним;

финансовом обеспечении игроков "Динамо" в советское время;

личной жизни футболистов;

отношениях с бывшим футболистом и тренером Олегом Блохиным;

алкоголизме в "Динамо";

полученных травмах;

дружбе с бывшим министром внутренних дел Украины Юрием Кравченко;

полномасштабной войне России против Украины.

"То, что делает Россия, нельзя забыть. Это чистый геноцид", – сказал во время интервью Буряк.

Буряк родился в 1953 году в Одессе. Был воспитанником детской команды одесского завода "Продмаш" и одесской футбольной школы №6. Футбольную карьеру начал в местном "Черноморце". Сперва выступал за дубль, а затем стал игроком основы. В 1971–1972 годах провел за одесситов 52 матча, забил девять голов.

В 1973 году перешел в киевское "Динамо". Быстро стал ведущим игроком команды. Играл за "Динамо" на протяжении 10 лет, но после провального сезона в 1984 году покинул клуб. Непродолжительное время выступал за московское "Торпедо", харьковский "Металлист", финские клубы "КПТ-85" и "Ван Па" (в финских команда он также руководил тренировочным процессом). Карьеру игрока закончил в 1990 году.

Тренерскую квалификацию получил в Университета Эвансвилла в США. В 1993 году вернулся в Украину. В разные годы тренировал "Ниву" (Тернополь), "Черноморец", "Арсенал" (Тула, Россия), "Динамо" (Киев) и "Александрию". С 1996-го по 2000 год входил в тренерский штаб сборной Украины, а в 2002–2003 годах возглавлял его.

Как игрок Буряк был пятикратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. В 1976 году на Олимпиаде в Монреале Буряк в составе сборной СССР стал бронзовым призером.