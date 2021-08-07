Украинка Магучих завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде 2020

Магучих говорила, что на Олимпиаде в Токио нацеливается на мировой рекорд 2,09 м Фото: xsport.ua

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19-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотой призер юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле 2019 года украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров на открытой арене, преодолев высоту 2,04 м, и стала серебряным призером взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.

К Играм 2020 она подходит с лучшим результатами предыдущих сезонов в мире: в феврале на турнире Banskobystricka Latka в Словакии легкоатлетка взяла в помещении высоту 2,06 м. Это национальный рекорд и третий результат за всю историю женских прыжков в высоту. В мировом рейтинге Магучих на данный момент – вторая после россиянки Марии Лацискене.

Магучих заявляла, что на Олимпиаде в Токио она нацеливается на мировой рекорд 2,09 м, который держится с 1987 года, писал ISport.