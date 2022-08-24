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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не собирается вводить визовые ограничения для россиян
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не собирается вводить визовые ограничения для россиян
Фото: ЕРА

Венгрия не собирается вводить визовые ограничения для граждан России и усложнять процедуру выдачи виз. Об этом 23 августа написал в Facebook глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии [Олафа Шольца] и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения", – написал он по итогам переговоров с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Сийярто также заявил, что Будапешт "даже не хочет вести переговоры по энергетическим санкциям".

По его словам, в настоящее время физически невозможно обеспечить поставку нефти и природного газа Венгрии без российских энергоресурсов. Глава МИД Венгрии также утверждает, что энергетические санкции вредят Европе больше, чем России, поэтому их ужесточение "полностью противоречило бы здравому смыслу".

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid08JX7FK5FRYrhFK611S5Dw8jDXzzZZ38KTXCPWjXUSJdhQmFLcAUtDKwWfbuY7JaEl

 

Контекст:

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 22 августа заявлял, что восьмой пакет санкций Европейского союза против России должен включать всеобъемлющее эмбарго на энергоносители, полное отключение РФ от системы SWIFT, а также запрет на въезд в ЕС для граждан России.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что закрыть россиянам въезд в Европу – это единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина.

Намерение ограничить въезд россиян уже выразили ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Будапешт осудил российскую агрессию и присоединился к европейским санкциям, однако блокирует некоторые санкционные инициативы и военную поддержку Украины. Так, Венгрия долгое время не разрешала поставки оружия Украине через свою территорию, также страна блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России и в итоге добилась смягчения условий нефтяного эмбарго.

Теги: Россия, санкции, Венгрия, визовый режим, Будапешт, война России против Украины, Петер Сийярто
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