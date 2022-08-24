Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян

"Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии [Олафа Шольца] и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения", – написал он по итогам переговоров с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.
Сийярто также заявил, что Будапешт "даже не хочет вести переговоры по энергетическим санкциям".
По его словам, в настоящее время физически невозможно обеспечить поставку нефти и природного газа Венгрии без российских энергоресурсов. Глава МИД Венгрии также утверждает, что энергетические санкции вредят Европе больше, чем России, поэтому их ужесточение "полностью противоречило бы здравому смыслу".
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 22 августа заявлял, что восьмой пакет санкций Европейского союза против России должен включать всеобъемлющее эмбарго на энергоносители, полное отключение РФ от системы SWIFT, а также запрет на въезд в ЕС для граждан России.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что закрыть россиянам въезд в Европу – это единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина.
Намерение ограничить въезд россиян уже выразили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Будапешт осудил российскую агрессию и присоединился к европейским санкциям, однако блокирует некоторые санкционные инициативы и военную поддержку Украины. Так, Венгрия долгое время не разрешала поставки оружия Украине через свою территорию, также страна блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России и в итоге добилась смягчения условий нефтяного эмбарго.