ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Восемь из девяти руководителей оборонного гиганта "Ростех" не находятся под санкциями ЕС и партнеров – мониторинг

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В "Ростех" входят более 700 компаний, в том числе "АвтоВАЗ", КАМАЗ, "Вертолеты России", "Уралвагонзавод", "Росэлектроника" и концерн "Калашников"
В "Ростех" входят более 700 компаний, в том числе "АвтоВАЗ", КАМАЗ, "Вертолеты России", "Уралвагонзавод", "Росэлектроника" и концерн "Калашников"
Фото: ЕРА

Только США ввели санкции против всех ключевых руководителей лидера российской "оборонки" – корпорации "Ростех", включительно с генеральным директором Сергеем Чемезовым. Об этом говорят результаты исследования группы аналитиков Trap Aggressor, осуществляющей мониторинг ограничений.

Исследование опубликовано на сайте экспертной организации StateWatch. Из него следует, что под санкции Европейского союза, Великобритании и Украины не попали восемь из девяти топ-менеджеров главной российской оборонной корпорации "Ростех".

Среди них:

  • Игорь Завьялов (заместитель генерального директора, член правления);
  • Владимир Артяков (заместитель генерального директора);
  • Дмитрий Леликов (заместитель генерального директора);
  • Максим Выборных (заместитель генерального директора);
  • Александр Назаров (заместитель генерального директора);
  • Николай Волобуев (управляющий директор);
  • Олег Евтушенко (исполнительный директор);
  • Наталья Борисова (главный бухгалтер, член правления).

Их также нет в санкционных списках Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и Новой Зеландии. 

Исследование отмечает, что глава "Ростеха" Чемезов является одной из наиболее влиятельных фигур России, а также давним другом и соратником президента РФ Владимира Путина. История их взаимоотношений началась еще в ГДР, где российские чиновники работали вместе по линии КГБ. Чемезов входит в руководство правящей партии "Единая Россия". Последние 15 лет возглавляет "Ростех" с даты его создания в 2007 году.

Корпорация "Ростех" является ключевой структурой российского оборонно-промышленного комплекса, в которую входят более 700 компаний и организаций, в том числе "АвтоВАЗ", КамАЗ, "Вертолеты России", "Уралвагонзавод", "Росэлектроника", концерн "Калашников" и другие, информирует Trap Aggressor.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Ранее Trap Aggressor сообщали, что под санкции США не попали шесть российских олигархов, входящих в рейтинг российского Forbes в 2022 году – это Владимир Лисин, Павел Дуров, Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Андрей Мельниченко и Вагит Алекперов. "Хотя большинство этих олигархов призывали прекратить кровопролитие в Украине, их бизнес продолжает платить огромные налоги, которые формируют бюджет РФ, таким образом поддерживая финансово войну против Украины. Все эти олигархи сделали или приумножили свое состояние именно при путинском режиме", – подчеркнули аналитики.

Теги: Россия, США, Украина, Великобритания, Канада, Япония, Австралия, санкции, Новая Зеландия, Швейцария, война России против Украины, Евросоюз, Ростех, Сергей Чемезов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера
Дорофеева показала фото и видео концерта в киевском метро и снялась без макияжа
Дорофеева показала фото и видео концерта в киевском метро и снялась без макияжа
Запеченный омлет с кабачками. Рецепт от кулинарного эксперта
Запеченный омлет с кабачками. Рецепт от кулинарного эксперта
"Пора любить. Любить еще больше". Каменских снялась в тесном топе и призвала проявлять эмоции во время войны
"Пора любить. Любить еще больше". Каменских снялась в тесном топе и призвала проявлять эмоции во время войны
  Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет
  Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах
"Спустившийся ангел, который никогда не постареет". 57-летняя Херли на лужайке засветила глубокое декольте
"Спустившийся ангел, который никогда не постареет". 57-летняя Херли на лужайке засветила глубокое декольте
  Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе в Киеве. Видео
  Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе в Киеве. Видео
"Дикий испуг путинистов". Невзоров высказался о реакции РФ на гибель дочери Дугина
"Дикий испуг путинистов". Невзоров высказался о реакции РФ на гибель дочери Дугина
Совершивий каминг-аут участник "Холостячки" показал новое фото со своим возлюбленным
Совершивий каминг-аут участник "Холостячки" показал новое фото со своим возлюбленным
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова
"Ни рыбы, ни мяса, ни яиц". Телеведущая Лебедь показала фото в бикини и рассказала, чем питается
"Ни рыбы, ни мяса, ни яиц". Телеведущая Лебедь показала фото в бикини и рассказала, чем питается
В сети опубликовали свадебные фото Лопес и Аффлека, снятые с воздуха
В сети опубликовали свадебные фото Лопес и Аффлека, снятые с воздуха
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (211123)
2
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (182872)
3
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (89670)
4
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу (64352)
5
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото (32236)
6
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (30407)
7
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева (21187)
8
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники (20086)
 
 
 
 