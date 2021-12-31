Американские эксперты назвали два сценария возможного вторжения РФ в Украину – Financial Times

Эксперты прогнозируют, что в случае вторжения на территорию Украины Россия может реализовать два сценария: целенаправленные авиаудары или полномасштабное вторжение. В первом случае для потенциального удара Россия может использовать ракеты воздушного базирования, а также тяжелую артиллерию и дальние огнеметы, что будет "невероятно разрушительно" для наземных сил ВСУ, считает Массикот.

Военное превосходство России позволит ей за считанные недели одержать верх над украинской армией после нанесения ударов на нескольких фронтах, в частности с территории Беларуси и Черного моря, отметил старший научный сотрудник CNA (американской некоммерческой организации, занимающейся политическими исследованиями) Майкл Кофман.

Полноценное вторжение позволит России захватить участки территории, которые могут быть использованы для контрнаступления в Донбассе. Аналитики считают этот сценарий менее вероятным из-за огромных людских ресурсов, которые потребуются, и вероятных значительных потерь для российских войск.

По мнению исследователя Роба Ли из Института исследований внешней политики (Филадельфия, США), масштаб возможного нападения в конечном итоге будет зависеть от ущерба, который Москва должна нанести, чтобы заставить Украину признать поражение.

Российские военные могут в считанные дни убить десятки тысяч человек и значительно снизить военный потенциал Украины на востоке, однако этого может быть недостаточно, чтобы заставить Украину уступить, сказал он.