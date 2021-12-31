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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американские эксперты назвали два сценария возможного вторжения РФ в Украину – Financial Times

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Россия может нанести целенаправленные авиаудары или начать полномасштабное вторжение, считают эксперты
Россия может нанести целенаправленные авиаудары или начать полномасштабное вторжение, считают эксперты
Фото: mil.ru

В случае военного вторжения Россия может нанести значительный ущерб Вооруженным силам Украины путем нанесения ударов с воздуха по линии фронта, военным объектам и критически важной инфраструктуре. Об этом заявила исследователь американской компании Research and Development Дара Массикот, сообщает 30 декабря Financial Times.

Эксперты прогнозируют, что в случае вторжения на территорию Украины Россия может реализовать два сценария: целенаправленные авиаудары или полномасштабное вторжение. В первом случае для потенциального удара Россия может использовать ракеты воздушного базирования, а также тяжелую артиллерию и дальние огнеметы, что будет "невероятно разрушительно" для наземных сил ВСУ, считает Массикот.

Военное превосходство России позволит ей за считанные недели одержать верх над украинской армией после нанесения ударов на нескольких фронтах, в частности с территории Беларуси и Черного моря, отметил старший научный сотрудник CNA (американской некоммерческой организации, занимающейся политическими исследованиями) Майкл Кофман.

Полноценное вторжение позволит России захватить участки территории, которые могут быть использованы для контрнаступления в Донбассе. Аналитики считают этот сценарий менее вероятным из-за огромных людских ресурсов, которые потребуются, и вероятных значительных потерь для российских войск.

По мнению исследователя Роба Ли из Института исследований внешней политики (Филадельфия, США), масштаб возможного нападения в конечном итоге будет зависеть от ущерба, который Москва должна нанести, чтобы заставить Украину признать поражение.

Российские военные могут в считанные дни убить десятки тысяч человек и значительно снизить военный потенциал Украины на востоке, однако этого может быть недостаточно, чтобы заставить Украину уступить, сказал он.

Контекст:

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины, и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал свои предложения по "гарантиям безопасности", согласно которым США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс и военного сотрудничества с государствами, ранее входившими в СССР. Украина тоже выдвинула свои требования в ответ на заявления Кремля.

30 декабря Байден во время телефонного разговора с президентом РФ в закрытом для прессы режиме, который длился около 50 минут, предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся в январе в Женеве (Швейцария). Байден и Путин не будут в них участвовать. Переговоры  состоятся после того, как Москва передала Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, вооружение, агрессия, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, российские военные
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