Арестович: Харьков сегодня – это Сталинград XXI века. Противник несет там неслыханные потери

"Противник работает по городу. Причем не избирательно, а тяжелыми реактивными системами залпового огня, авиацией. Потому что, я так понимаю, поставлена задача психологически сломить Харьков и совершить террор. Но Вооруженные силы Украины и территориальная оборона и другие защитники города очень умело атакуют противника, отбивают его. Харьков сегодня – это Сталинград XXI века, как и вся Украина. Противник несет там просто неслыханные, ужасные потери. По некоторым данным, над Харьковом вчера было сбито несколько самолетов противника (данные уточняются)", – сказал Арестович.

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