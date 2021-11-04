Арестович о вероятном вторжении России в Украину: Стрелять будут из каждого окна

"Если будет полномасштабная война, то будет кровавая баня страшная – и для нас, и для РФ. Я думаю, что трудно сейчас сказать, чем она закончится, но легко не будет никому. У Российской Федерации нет решающего преимущества... В этом случае успех – 50 на 50, и может быть все что угодно", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий, в том числе к полномасштабному конфликту.

"Мы готовы даже не только для проведения полномасштабной обороны, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям. Планирование осуществлено еще в апреле. Общий план и сценарий реагирования разработан с иностранными партнерами", – объяснил Арестович.

Он считает, что в случае вторжения в Украину российские войска "потеряют боеспособность лет на пять".

"Последствия могут быть такими, что пошатнется путинский режим, наступят огромные санкции и штрафы, потому что сопротивление будут оказывать не только Вооруженные силы Украины, а весь украинский народ. Это очень хорошо известно. Стрелять будут из каждого окна. И по мере продвижения их сопротивление будет нарастать. Так что легкой прогулки здесь не будет", – заявил Арестович.

По его словам, он не понимает, "зачем это руководству Российской Федерации".

"Я, например, гораздо больше опасаюсь экономического давления со стороны России, и других инструментов, которые она может использовать. Если они осмелятся, то это будет концом путинского режима", – подчеркнул Арестович.