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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович заявил, что единственный способ остановить Путина – "набить ему морду на поле боя": Отпинать так, чтоб он не мог подняться

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На Западе не понимают, как нужно остановить Путина (на фото), отметил Арестович
На Западе не понимают, как нужно остановить Путина (на фото), отметил Арестович
Фото: EPA

Остановить президента РФ Владимира Путина в войне против Украины можно только одним способом – "набив ему морду на поле боя".

Такое мнение 14 июня в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина выразил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"Единственный способ остановить Путина – набить ему морду на поле боя. Отпинать так, чтоб он не мог подняться… но на Западе этого не понимают. Это то, на что указывала [глава МИД Великобритании] Лиз Трасс. Она сказала, что мы сделали ошибку, поверив, что геоэкономика переменит геополитику. Но они продолжают делать эту ошибку", – сказал Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в мае, говоря об усилиях президента Франции Эммануэля Макрона в прекращении войны РФ против Украины, заявил, что "предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину, не очень корректно со стороны тех или иных лидеров". В команде Макрона заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такие предложения делал не только Макрон, но и другие "люди из европейского политического сообщества".

В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ Макрон сказал, что не следует унижать Россию, чтобы в день прекращения боевых действий в Украине можно было найти выход из ситуации по дипломатическим каналам.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, МИД Великобритании, Алексей Арестович, советник, война России против Украины, президент, Лиз Трасс, Офис президента Украины
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