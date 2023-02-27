"Азов" получил от "Стального фронта" аккумуляторы и средства связи на 20 млн грн

"У нас давно сложилась традиция помогать "Азову", мы помогаем ребятам с 2014 года. Они проливали свою кровь в Мариуполе, поэтому сейчас "Стальной фронт" Рината Ахметова всячески пытается помогать. Несколько месяцев назад мы передали 30 пикапов на "Азов". Сейчас передаем оборудование для обеспечения связи и автономные генераторы на общую сумму 20 млн грн. Мы очень хотим, чтобы ребятам это оборудование помогло налаживать связь между подразделениями. Мы будем всячески поддерживать "Азов", и в рамках "Стального фронта", я думаю, это не последняя передача", – заверил руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Военные отметили, что автомобильные рации в дефиците, поэтому техника сразу будет направлена в места ведения боевых действий – в Бахмутский район.

"Благодаря этой передаче как минимум рота, даже чуть больше, будет полностью снабжена шифрованной связью. По электроэнергии от аккумуляторов – также примерно рота. Хорошо, что есть как портативные радиостанции, которые используют непосредственно бойцы, так и автомобильные радиостанции, которые сейчас в большом дефиците. Их не хватает очень на фронте. Эти радиостанции отвечают всем нашим требованиям для обеспечения секретности связи. А за счет командирских радиостанций можно совершать групповые и индивидуальные вызовы, чтобы не слышали другие. Это также обеспечивает повышенную секретность, и перехват связи тогда невозможен", – рассказал боец "Азова" с позывным Грэй.

В "Метинвесте" отметили, что пытаются выходить напрямую на производителей техники, чтобы поставлять необходимое оборудование в кратчайшие сроки, так как на рынке уже наблюдается дефицит нужного оборудования, особенно – коммуникационной техники для боевых машин.

"Очень ценным средством коммуникации является внутренняя система связи и коммуникации для бронетранспортера М-113, которую мы передаем. Она позволит глушить шум гусениц и выполнять эффективно боевые задачи в координации с командным пунктом. Также передаем, казалось бы, бытовые гражданские станции EcoFlow в сумме на 11 кВт – они будут поддерживать командный пункт постоянным резервным питанием и координировать бронебойную технику и подразделения на передовой. Собственно, механика построения связи состоит в том, что автономные зарядные станции и ретрансляторы выстраиваются на линии фронта, что позволяет повышать покрытие и координировать военные операции", – объяснил старший менеджер управления слияний и поглощений проектного офиса "Метинвест" Александр Куль.

фотогалерея ( 1 из 3) Фото: пресс-служба "Метинвест" Фото: пресс-служба "Метинвест" Фото: пресс-служба "Метинвест"