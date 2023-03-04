Байден и Шольц встретились в Вашингтоне и обсудили поддержку Украины – CNN

По словам высокопоставленных чиновников администрации, главной темой обсуждения была Украина. Обсуждались в том числе недавние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который требует от Запада более мощного оружия, готовясь к весеннему контрнаступлению против России.
Главной целью этой встречи была возможность для двух лидеров иметь возможность координировать свои действия конкретно по Украине, сказал источник телеканала перед визитом.
"Вы оказали критически важную военную поддержку. Я бы сказал, что кроме вашей военной поддержки, моральная поддержка, которую вы предоставили украинцам, была глубокой. Я знаю, что это было нелегко для вас", – сказал Байден во время встречи.
3 марта США официально объявили об очередном пакете помощи Украине в сфере безопасности на $400 млн. В него войдут в основном боеприпасы для вооружения, которое уже используют защитники Украины, такого как высокоточные реактивные системы HIMARS и артиллерия.
По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне.
Германия с начала полномасштабного вторжения предала ВСУ противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepard, систему ПВО, реактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты. Также правительство ФРГ после долгих колебаний 5 января 2023 года приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешить другим странам их реэкспорт.