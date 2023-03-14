Байден заявил, что планирует поговорить с Си Цзиньпином

Об этом он сообщил 13 марта во время общения с журналистами перед встречей с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, текстовую версию опубликовала пресс-служба Белого дома.
На вопрос, планирует ли он поговорить с Си Цзиньпином, Байден ответил утвердительно. В то же время он не ответил, когда может состояться этот разговор.
Байден и Си Цзиньпин провели почти трехчасовые переговоры накануне саммита лидеров стран G20, который прошел 15–16 ноября 2022 года на Бали. The New York Times писала, что лидеры заявили о готовности восстановить двусторонние отношения, которые опустились до самой низкой точки за полвека.
В феврале над Соединенными Штатами и Канадой американцы сбили четыре летающих объекта. Первый обнаружили в начале февраля на севере США, им оказался разведывательный воздушный шар из Китая. Его сбили 4 февраля.
Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечало The Hill.
Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.
После этого было сбито еще три летающих объекта: 10 февраля – над Аляской, 11 февраля – над Канадой (он сперва летел над Аляской, а затем попал в воздушное пространство соседней страны) и 12 февраля – над озером Гурон в американском штате Мичиган.