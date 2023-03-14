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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден заявил, что планирует поговорить с Си Цзиньпином

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Байден не ответил, когда может состояться разговор с Си Цзиньпином
Байден не ответил, когда может состояться разговор с Си Цзиньпином
Фото: EPA

Президент США Джо Байден планирует провести разговор с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом он сообщил 13 марта во время общения с журналистами перед встречей с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, текстовую версию опубликовала пресс-служба Белого дома.

На вопрос, планирует ли он поговорить с Си Цзиньпином, Байден ответил утвердительно. В то же время он не ответил, когда может состояться этот разговор.

Контекст:

Байден и Си Цзиньпин провели почти трехчасовые переговоры накануне саммита лидеров стран G20, который прошел 15–16 ноября 2022 года на Бали. The New York Times писала, что лидеры заявили о готовности восстановить двусторонние отношения, которые опустились до самой низкой точки за полвека.

В феврале над Соединенными Штатами и Канадой американцы сбили четыре летающих объекта. Первый обнаружили в начале февраля на севере США, им оказался разведывательный воздушный шар из Китая. Его сбили 4 февраля.

Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечало The Hill.

Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраляОжидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.

После этого было сбито еще три летающих объекта: 10 февраля – над Аляской11 февраля – над Канадой (он сперва летел над Аляской, а затем попал в воздушное пространство соседней страны) и 12 февраля – над озером Гурон в американском штате Мичиган.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, переговоры
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