Беларусь рассматривает две версии падения ракеты на своей территории. В минобороны РБ заговорили о "сознательной провокации"

В минобороны Беларуси рассказали о версиях появления украинской ракеты украинской системы ПВО в белорусском воздушном пространстве Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Как отмечалось ранее, в Ивановском районе средствами противовоздушной обороны была сбита прилетевшая с украинской стороны цель. За этим инцидентом остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности расчета или неисправности ракеты, или это намеренная провокация Вооруженных сил Украины", – заявил Казанцев.

Белорусское следствие 29 декабря выдвигало две других версии. По одной из них речь идет об "аналогичном недавнем инциденте в Польше", по другой – ракета была "сбита в результате работы систем ПВО Беларуси".

29 декабря Министерство обороны Украины в своем официальном комментарии заявило, что "украинская сторона не исключает сознательной провокации со стороны государства-террориста России", проложившей во время массированной атаки такой маршрут для своих крылатых ракет, "чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси".

"Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента", – отмечалось в заявлении МО Украины.