Беларусь рассматривает две версии падения ракеты на своей территории. В минобороны РБ заговорили о "сознательной провокации"

"Как отмечалось ранее, в Ивановском районе средствами противовоздушной обороны была сбита прилетевшая с украинской стороны цель. За этим инцидентом остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности расчета или неисправности ракеты, или это намеренная провокация Вооруженных сил Украины", – заявил Казанцев.
Белорусское следствие 29 декабря выдвигало две других версии. По одной из них речь идет об "аналогичном недавнем инциденте в Польше", по другой – ракета была "сбита в результате работы систем ПВО Беларуси".
29 декабря Министерство обороны Украины в своем официальном комментарии заявило, что "украинская сторона не исключает сознательной провокации со стороны государства-террориста России", проложившей во время массированной атаки такой маршрут для своих крылатых ракет, "чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси".
"Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента", – отмечалось в заявлении МО Украины.
29 декабря СМИ и Telegram-каналы сообщили о падении ракеты на территории Беларуси. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Следственному комитету и министерству обороны Беларуси установить причины падения ракеты. Информации о пострадавших в результате падения ракеты нет.
В МИД Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима. "Сегодня силами ПВО Беларуси была сбита над территорией Беларуси украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент. И белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится", – сказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве, Киевской, Сумской, Николаевской, Одесской и Житомирской областях. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.
В Одесской, Ивано-Франковской, Львовской областях и в Харькове есть попадания по инфраструктуре. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей".