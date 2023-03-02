Белорусские партизаны показали видео приземления дрона на российский самолет-разведчик А-50, высмеяв ПВО Лукашенко

Беспилотники белорусских партизан несколько раз в течение двух недель "навещали" российский самолет А-50 на аэродроме в Мачулищах Скриншот: BYPOL / Telegram

Сначала белорусское оппозиционное издание "Наша ніва" в Telegram 2 марта обнародовало часть видео, предоставленного BYPOL, сообщив, что это кадры атаки на российский самолет дальней радиолокационной разведки.

Однако в BYPOL, опубликовав свой пост с видео чуть позднее, пояснили, что показали кадры одного из разведывательных полетов коптера, который предшествовал атаке. Организаторы атаки на А-50 отметили, что на протяжении двух недель беспрепятственно вели разведку на аэродроме в Мачулищах с помощью дронов гражданского назначения, приобретенных в магазине.

"Не так давно диктатор [Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси] в очередной раз рассказывал своим пропагандистам, что обладает самой лучшей ПВО и средствами против дронов. Поэтому все военные объекты якобы находятся в полной безопасности", – написали партизаны, назвав систему противовоздушной обороны РБ "дырявой ПВО лукашистов".

Какова ситуация на самом деле, по мнению BYPOL, ярко демонстрирует видео, переданное боевой группой партизан – участников плана "Перамога".



"Во время одной из успешных операций по разведке дрон не только залетал на охраняемую территорию указанного аэродрома, пролетал вблизи российского военного самолета ДРЛО А-50У, но даже садился на его радиолокационную станцию ("тарелку")", – отмечается в сообщении.

В BYPOL добавили, что "хваленые средства антидронной борьбы", на разработку и производство которых в Беларуси потрачены десятки миллионов рублей бюджетных средств, никак себя не проявили.

"А докладывалась ли информация об этих инцидентах самоназначенному правителю? Конечно же, нет", – убеждены белорусские партизаны.