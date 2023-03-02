Белорусские партизаны показали видео приземления дрона на российский самолет-разведчик А-50, высмеяв ПВО Лукашенко

Сначала белорусское оппозиционное издание "Наша ніва" в Telegram 2 марта обнародовало часть видео, предоставленного BYPOL, сообщив, что это кадры атаки на российский самолет дальней радиолокационной разведки.
Однако в BYPOL, опубликовав свой пост с видео чуть позднее, пояснили, что показали кадры одного из разведывательных полетов коптера, который предшествовал атаке. Организаторы атаки на А-50 отметили, что на протяжении двух недель беспрепятственно вели разведку на аэродроме в Мачулищах с помощью дронов гражданского назначения, приобретенных в магазине.
"Не так давно диктатор [Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси] в очередной раз рассказывал своим пропагандистам, что обладает самой лучшей ПВО и средствами против дронов. Поэтому все военные объекты якобы находятся в полной безопасности", – написали партизаны, назвав систему противовоздушной обороны РБ "дырявой ПВО лукашистов".
Какова ситуация на самом деле, по мнению BYPOL, ярко демонстрирует видео, переданное боевой группой партизан – участников плана "Перамога".
"Во время одной из успешных операций по разведке дрон не только залетал на охраняемую территорию указанного аэродрома, пролетал вблизи российского военного самолета ДРЛО А-50У, но даже садился на его радиолокационную станцию ("тарелку")", – отмечается в сообщении.
В BYPOL добавили, что "хваленые средства антидронной борьбы", на разработку и производство которых в Беларуси потрачены десятки миллионов рублей бюджетных средств, никак себя не проявили.
"А докладывалась ли информация об этих инцидентах самоназначенному правителю? Конечно же, нет", – убеждены белорусские партизаны.
О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".
Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.
Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.
27 февраля были опубликованы спутниковые снимки самолета ДРЛО А-50У, который, вероятно, был поврежден на аэродроме Мачулищи.
В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси.
Вечером 26 февраля в Мачулищи прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 (RF-86843), который мог доставлять на аэродром Мачулищи специалистов или комплект запасных частей для ремонта ДРЛО А-50У. 2 марта мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что А-50 улетел из Беларуси на ремонт в РФ.