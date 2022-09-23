ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Берлускони: Путина подтолкнули к вторжению в Украину, он хотел поставить во главе Киева "порядочных людей"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Я вообще не понял, почему российские войска рассредоточились по Украине, а не остались вокруг Киева Берлускони
Я вообще не понял, почему российские войска рассредоточились по Украине, а не остались вокруг Киева – Берлускони
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину не по собственной инициативе. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в эфире политического шоу "Porta a porta" на общественном телеканале RAI.

По его словам, Путина "подтолкнули" к началу войны. При этом сам Берлускони называет ее, как и оккупанты, специальной военной операцией.

"Российский народ, его партия, его министры подтолкнули Путина к проведению этой специальной операции", – сказал он.

План РФ состоял в том, чтобы захватить Киев за неделю, заменить действующего президента Владимира Зеленского "правительством порядочных людей" и уйти "еще через неделю",  рассказал журналистам политик.

"Я вообще не понял, почему российские войска рассредоточились по Украине, хотя, по моему мнению, они должны были оставаться только вокруг Киева", – добавил он.

Слова Берлускони, который сейчас ведет избирательную кампанию во главе партии Forza Italia и принадлежит к правой коалиции, вызвали гневную реакцию политического истеблишмента в стране, пишет Reuters.

Лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта заявил, что в случае побед Forza Italia на выборах, "самым счастливым человеком будет Путин", пишет агентство.

Глава центристов Карло Календа, еще один конкурент Берлускони на выборах, сказал, что в интервью тот звучал "как путинский генерал".

Столкнувшись с массовым осуждением, 23 сентября Берлускони опубликовал в Twitter заявление, что его слова были поняты "слишком просто" и он, на самом деле, осуждает войну.

"Нужно смотреть все интервью целиком, а не трактовать одну фразу, чрезмерно ее упрощая, чтобы понять, о чем мои мысли, которые давно известны. Агрессия против Украины неоправданна и неприемлема, позиция Forza Italia ясна: мы всегда будем с ЕС и с НАТО", – сказал он.

Контекст:

В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России. После этого визита итальянский миллиардер заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.

9 апреля 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он заявил, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины.

20 мая во время митинга сторонников своей партии Берлускони заявил, что Европа должна вынудить Киев принять требования РФ для прекращения войны."Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина", – заявил политик.

В августе Берлускони в преддверии выборов в парламент снова заявил, что "глубоко разочарован" в Путине.

7 сентября он объявил, что хотел бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель "попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией".

Теги: Россия, Владимир Путин, Италия, Сильвио Берлускони, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной
"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ
"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ
Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео
Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео
  Экс-солистка "НеАнгелов" презентовала клип на песню "Додому". Видео
  Экс-солистка "НеАнгелов" презентовала клип на песню "Додому". Видео
"Катя держится. Как держалась – так и держится". Мать Пташки с "Азовстали" рассказала, что приготовит для дочери, которая вернулась из плена
"Катя держится. Как держалась – так и держится". Мать Пташки с "Азовстали" рассказала, что приготовит для дочери, которая вернулась из плена
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
Усик показал родное место в Черниговской области
Усик показал родное место в Черниговской области
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24
Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио (470669)
2
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (210410)
3
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена (185421)
4
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (97737)
5
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (59629)
6
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали (45003)
7
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями (41226)
8
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу (39823)
 
 
 
 