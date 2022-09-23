Берлускони: Путина подтолкнули к вторжению в Украину, он хотел поставить во главе Киева "порядочных людей"

По его словам, Путина "подтолкнули" к началу войны. При этом сам Берлускони называет ее, как и оккупанты, специальной военной операцией.
"Российский народ, его партия, его министры подтолкнули Путина к проведению этой специальной операции", – сказал он.
План РФ состоял в том, чтобы захватить Киев за неделю, заменить действующего президента Владимира Зеленского "правительством порядочных людей" и уйти "еще через неделю", рассказал журналистам политик.
"Я вообще не понял, почему российские войска рассредоточились по Украине, хотя, по моему мнению, они должны были оставаться только вокруг Киева", – добавил он.
Слова Берлускони, который сейчас ведет избирательную кампанию во главе партии Forza Italia и принадлежит к правой коалиции, вызвали гневную реакцию политического истеблишмента в стране, пишет Reuters.
Лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта заявил, что в случае побед Forza Italia на выборах, "самым счастливым человеком будет Путин", пишет агентство.
Глава центристов Карло Календа, еще один конкурент Берлускони на выборах, сказал, что в интервью тот звучал "как путинский генерал".
Столкнувшись с массовым осуждением, 23 сентября Берлускони опубликовал в Twitter заявление, что его слова были поняты "слишком просто" и он, на самом деле, осуждает войну.
"Нужно смотреть все интервью целиком, а не трактовать одну фразу, чрезмерно ее упрощая, чтобы понять, о чем мои мысли, которые давно известны. Агрессия против Украины неоправданна и неприемлема, позиция Forza Italia ясна: мы всегда будем с ЕС и с НАТО", – сказал он.
Bastava vedere tutta l’intervista, non solo una frase estrapolata, eccessivamente semplificata, per capire quale sia il mio pensiero, che è noto da tempo. L’aggressione all’Ucraina è ingiustificabile e inaccettabile, la posizione di Fi chiara: saremo sempre con l’Ue e con la Nato pic.twitter.com/aFlMkbCcTL— Silvio Berlusconi (@berlusconi) September 23, 2022
В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России. После этого визита итальянский миллиардер заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.
9 апреля 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он заявил, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины.
20 мая во время митинга сторонников своей партии Берлускони заявил, что Европа должна вынудить Киев принять требования РФ для прекращения войны."Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина", – заявил политик.
В августе Берлускони в преддверии выборов в парламент снова заявил, что "глубоко разочарован" в Путине.
7 сентября он объявил, что хотел бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель "попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией".