Более 23 тыс. украинских беженцев получили разрешение на въезд в США по программе Байдена

По программе "Единство для Украины" в США уже прибыли более 5800 украинских беженцев Фото: depositphotos.com

"По данным министерства внутренней безопасности США, более 23 тыс. украинцев получили разрешение на въезд в США по новой программе", – говорится в сообщении.

Программа требует, чтобы у украинцев, желающих въехать в США, был спонсор – им может быть гражданин США, организация по переселению или некоммерческая организация. Кандидаты также должны пройти строгую проверку безопасности, включая биографический и биометрический скрининг.

По состоянию на 31 мая Служба гражданства и иммиграции США получила более 42 тыс. запросов от заявителей, соглашающихся поддерживать украинцев.

По программе в США уже прибыли более 5800 украинцев.

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