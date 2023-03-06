Большинство украинцев проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным днем – опрос в "Дії"

По его словам, участие в опросе приняли более 2,1 млн украинцев, что стало рекордным показателем за время проведения голосований в "Дії".

Большинство граждан отдали свой голос за то, чтобы оставить 8 марта выходным. Этот вариант поддержали более 1,32 млн опрошенных (почти 62%).

В то же время более 703 тыс. украинцев (почти 33%) проголосовали за то, что 8 марта должен быть рабочим днем. Еще 110 тыс. (более 5%) респондентов затруднились с ответом.

"Благодарен всем, кто голосует и помогает нам строить электронную демократию. Делаем все, чтобы государство учитывало мнение каждого украинца", – отметил Федоров.

Опрос стартовал 28 февраля.