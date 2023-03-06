Большинство украинцев проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным днем – опрос в "Дії"

По его словам, участие в опросе приняли более 2,1 млн украинцев, что стало рекордным показателем за время проведения голосований в "Дії".
Большинство граждан отдали свой голос за то, чтобы оставить 8 марта выходным. Этот вариант поддержали более 1,32 млн опрошенных (почти 62%).
В то же время более 703 тыс. украинцев (почти 33%) проголосовали за то, что 8 марта должен быть рабочим днем. Еще 110 тыс. (более 5%) респондентов затруднились с ответом.
"Благодарен всем, кто голосует и помогает нам строить электронную демократию. Делаем все, чтобы государство учитывало мнение каждого украинца", – отметил Федоров.
Опрос стартовал 28 февраля.
Народные депутаты Украины предлагают ввести в Украине несколько новых праздников и отменить выходные на Международный женский день (8 марта) и Международный день труда (1 мая). Соответствующий законопроект №9009 зарегистрирован в Верховной Раде 13 февраля.
"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта – так называемый Международный женский день, установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он внедрен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году с привязкой к началу Февральской революции в России в 1917 году. Напротив, считаем более целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля – Леси Украинки, 25 февраля", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.