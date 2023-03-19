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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бывший глава Еврокомиссии считает, что не стоит ожидать быстрого вступления Украины в ЕС

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По мнению Юнкера, Украине нужна перспектива присоединения к ЕС
По мнению Юнкера, Украине нужна перспектива присоединения к ЕС
Фото: EPA

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег от нереалистических ожиданий по поводу сроков вступления Украины в Евросоюз. Об этом он заявил в интервью Luxemburger Wort, которое вышло 19 марта.

По мнению Юнкера, Украине нужна перспектива присоединения к ЕС.

"Но меня очень раздражает неосторожность многих политиков, часть из которых действуют и на Западе, которые обещают Украине скорейшее присоединение. Я не вижу этого", – сказал политик.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте 2023 года, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина может подготовиться к вступлению в Евросоюз за два года.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам о членстве страны в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Еврокомиссия, Жан-Клод Юнкер, евроинтеграция, война России против Украины, Евросоюз
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