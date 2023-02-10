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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший израильский спецназовец Десятник: Я действительно люблю всем сердцем Украину и в дальнейшем хочу здесь жить. Если, не дай бог, придется погибнуть – значит, придется. Все рано или поздно умирают

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Десятник рассказал, что ему угрожают и желают смерти
Десятник рассказал, что ему угрожают и желают смерти
Скриншот: ProUA / YouTube

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший командир израильского спецназа Денис Десятник, который сейчас защищает Украину, заявил, что не хочет погибать, но допускает, что такое может случиться.

Речь об этом зашла после вопроса журналиста, философски ли он относится к смерти.

"Я, скажем так, не хочу погибнуть. Потому что у меня есть дети, и я хочу видеть, как они вырастут, как у них будут дети. Но если мне придется погибнуть, скажем, за Украину, то я воспринимаю, что такое может быть. Я понимаю, что у меня на данный момент очень много недоброжелателей, которые мне периодически угрожают в социальных сетях и везде, где они только ни пишут", – сказал Десятник.

По словам бывшего спецназовца, ему и смерти желают, и угрожают, что "где-либо пристрелят, разорвут".

"Я это все понимаю. Где-то, может, какие-то спецслужбы российские когда-то могут на меня выйти, но я знаю, что я нисколько этого не боюсь, и нормально это воспринимаю. Потому что я знаю, за что я боролся и за что я борюсь. Я знаю, что я борюсь здесь за жизни людей, за жизни детей, за страну – я хочу, чтобы она жила. Действительно, я люблю всем сердцем Украину, мне она нравится", – объяснил Десятник.

Он подчеркнул, что хотел бы жить в Украине и в дальнейшем.

"Поэтому если, не дай бог, придется погибнуть – ну, значит, придется. Все рано или поздно умирают. От этого никто не застрахован. Но по крайней мере умереть за страну, которую ты любишь, которая тебе нравится, – я считаю, это достойно. [...] Я просто влюбился в эту страну", – заявил Десятник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Десятник родился в 1977 году в Узбекистане. С родителями репатриировался из Узбекистана в Израиль в 1996 году. 14 лет служил в разных военных подразделениях Израиля и спецподразделениях полиции, работал телохранителем. Женат на украинке, у них пятеро детей, семья живет в Израиле. 

После начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Украину. Вначале помогал украинцам эвакуироваться из опасных районов, затем присоединился к силам обороны Украины как военнослужащий одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Прослужил четыре месяца, потом начал тренировать украинских военнослужащих.

"В военных операциях в Израиле очень редко погибают мирные жители. В Украине все гораздо жестче – это ад, устроенный террористической Россией", – сказал во время интервью Десятник.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, смерть, война, украинцы, война России против Украины, Денис Десятник
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