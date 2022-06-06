В России закрывшийся из-за санкций бывший завод Renault официально переименован в "Москвич"

Соглашение о передаче российских активов Renault государству и правительству Москвы состоялось в середине мая. Производство было остановлено в конце февраля на неделю из-за перебоев с поставками комплектующих, в конце марта Renault объявила о полной приостановке деятельности в России, говорится в сообщении.
Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что на остановившемся заводе возобновят производство автомобилей под маркой "Москвич". 19 мая "Ведомости" писали, что там могут начать выпускать китайские автомобили.
После начала полномасштабного вторжения в Украину и введения санкций в РФ, по данным аналитического агентства "Автостат", выпуск легковых автомобилей в стране продолжается лишь на двух заводах (УАЗ и Haval).
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список президента РФ Владимира Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.