В России закрывшийся из-за санкций бывший завод Renault официально переименован в "Москвич"

Соглашение о передаче российских активов Renault государству и правительству Москвы состоялось в середине мая. Производство было остановлено в конце февраля на неделю из-за перебоев с поставками комплектующих, в конце марта Renault объявила о полной приостановке деятельности в России, говорится в сообщении.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что на остановившемся заводе возобновят производство автомобилей под маркой "Москвич". 19 мая "Ведомости" писали, что там могут начать выпускать китайские автомобили.

После начала полномасштабного вторжения в Украину и введения санкций в РФ, по данным аналитического агентства "Автостат", выпуск легковых автомобилей в стране продолжается лишь на двух заводах (УАЗ и Haval).