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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чтобы противостоять каким-либо угрозам для союзников. США перебрасывают в Польшу две батареи систем ПРО Patriot

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В США отмечают, что системы направляются по просьбе польского правительства
В США отмечают, что системы направляются по просьбе польского правительства
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты Америки отправляют в Польшу две батареи систем противоракетной обороны Patriot с целью укрепления обороны страны. Об этом 8 марта заявил спикер европейского командования США Скотт Гирингелли, сообщает FOX News.

Отмечается, что системы направляют по просьбе польского правительства.

"По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников генерал Уолтерс, командующий американскими войсками в Европе, приказал армии США в Европе и Африке переместить две батареи Patriot в Польшу", – заявил Гирингелли.

Он добавил, что оборонное развертывание проводится, чтобы "противостоять любой потенциальной угрозе для сил США и союзников и территории НАТО".

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 8 марта погибло более 400 мирных жителей, ранения получили около 800 человек. При этом подчеркивалось, что это неполные данные. Известно, что среди погибших в Украине – 41 ребенокПо данным ООН , в Украине погибло 474 мирных жителя, но цифры могут быть выше. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, США, Украина, Польша, оккупация, вторжение, ПРО, российская агрессия, война России против Украины, ПРО Patriot, российские оккупанты
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