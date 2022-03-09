Чтобы противостоять каким-либо угрозам для союзников. США перебрасывают в Польшу две батареи систем ПРО Patriot

Отмечается, что системы направляют по просьбе польского правительства.

"По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников генерал Уолтерс, командующий американскими войсками в Европе, приказал армии США в Европе и Африке переместить две батареи Patriot в Польшу", – заявил Гирингелли.

Он добавил, что оборонное развертывание проводится, чтобы "противостоять любой потенциальной угрозе для сил США и союзников и территории НАТО".