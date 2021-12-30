Данилов ответил, есть ли обстоятельства для введения военного положения в Украине

"Введение [чрезвычайного положения] зависит от определенных обстоятельств. Если будут такие обстоятельства – сразу будем информировать общество. Таких обстоятельств на сегодняшний день нет", – сказал Данилов.

По его словам, сейчас идет "большая информационная кампания" против Украины.

"Сегодня вводить [военное положение] и раздувать общество, пугать таким образом совершенно не нужно. Это есть одна из информационных атак, которые сегодня чувствуются на территории нашего государства, когда нас постоянно начинают чем-то запугивать, – отметил секретарь СНБО. – Мы не видим сегодня прямой угрозы для нашего государства. Могут ли в Кремле принять какое-нибудь другое решение? Могут. Если оно будет принято – мы сразу будем информировать".

Данилов заявил 18 декабря, что причин для введения в Украине военного положения сейчас нет.

В то же время Кабмин Украины на заседании 29 декабря утвердил порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или проживания людей на территории, где действует военное положение.