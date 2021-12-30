Данилов ответил, есть ли обстоятельства для введения военного положения в Украине

"Введение [чрезвычайного положения] зависит от определенных обстоятельств. Если будут такие обстоятельства – сразу будем информировать общество. Таких обстоятельств на сегодняшний день нет", – сказал Данилов.
По его словам, сейчас идет "большая информационная кампания" против Украины.
"Сегодня вводить [военное положение] и раздувать общество, пугать таким образом совершенно не нужно. Это есть одна из информационных атак, которые сегодня чувствуются на территории нашего государства, когда нас постоянно начинают чем-то запугивать, – отметил секретарь СНБО. – Мы не видим сегодня прямой угрозы для нашего государства. Могут ли в Кремле принять какое-нибудь другое решение? Могут. Если оно будет принято – мы сразу будем информировать".
Данилов заявил 18 декабря, что причин для введения в Украине военного положения сейчас нет.
В то же время Кабмин Украины на заседании 29 декабря утвердил порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или проживания людей на территории, где действует военное положение.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила 27 декабря, что у России "не было, и нет планов" нападать на Украину. При этом Матвиенко повторила нарратив Кремля о якобы "активном военном освоении территории Украины" со стороны НАТО, что вызывает у Москвы "серьезную озабоченность".