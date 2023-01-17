ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Путину нужно к гробу готовиться, а не к выборам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Никаких выборов в России уже давно нет. И гражданского общества там не существует
Данилов: Никаких выборов в России уже давно нет. И гражданского общества там не существует
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

В Российской Федерации нет гражданского общества. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью "Суспільному", которое вышло 16 января.

Об этом Данилов заявил, реагируя на реплику ведущего о том, что президент РФ Владимир Путин начал готовиться к выборам. 

"Путину нужно к гробу готовиться, а не к выборам. А что касается российского общества – у меня всегда возникает вопрос: "А где оно?". Путин просто уничтожил российское общество. Там нет сегодня никаких свобод. Вы не можете даже свою мысль вслух произносить. Если у вас какое-то другое мнение, вы должны написать, что являетесь агентом какой-то другой цивилизации, временно находитесь в России", – сказал он. 

Вероятно, Данилов имел в виду "иноагентов" – общественных деятелях, СМИ, которые в РФ должны указывать, что им присвоен такой статус. 

"[Лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер обязал евреев носить звезду Давида. Так [Путин] делает то же. Путин – это современный Гитлер. И там никакого гражданского общества не существует. Это люди, которые с утра до вечера живут телевидением. [...] Смотрите, никаких выборов в России уже давно нет. И когда мы говорим "выборы", нужно понимать, о каком толковании идет речь", – добавил он. 

Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Очередные президентские выборы в РФ, в соответствии с законодательством страны, должны пройти в марте 2024 года. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, выборы, Адольф Гитлер, гражданское общество, нацисты, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
Яма, переехавший из Украины в США, снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро
Яма, переехавший из Украины в США, снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой
"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки
"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки
52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео
52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео
"Как эта женщина не стареет? Ей 53! Прекрасная!" Лопес показала пресс и декольте
"Как эта женщина не стареет? Ей 53! Прекрасная!" Лопес показала пресс и декольте
"Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тоже". Dantes сообщил о разводе с Дорофеевой
"Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тоже". Dantes сообщил о разводе с Дорофеевой
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada
Актер фильма "Корсаж" Тайхтмайстер обвиняется в хранении детской порнографии
Актер фильма "Корсаж" Тайхтмайстер обвиняется в хранении детской порнографии
Комедия "Сусідка" за две недели в прокате собрала более 5,4 млн грн
Комедия "Сусідка" за две недели в прокате собрала более 5,4 млн грн
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт
"В эти дни понимаешь, насколько ценны моменты и время с семьей". Свитолина показала свою маму
"В эти дни понимаешь, насколько ценны моменты и время с семьей". Свитолина показала свою маму
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (160689)
2
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (127189)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (121925)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (100387)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (86457)
6
Умерла актриса Инна Чурикова (44136)
7
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (42033)
8
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (24399)
 
 
 
 