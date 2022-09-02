Дефицит госбюджета с начала года увеличился в 30 раз – Гетманцев

По его словам, перевыполнение обеспечено прежде всего за счет грантовой помощи – это 269,7 млрд грн, в том числе рекордные 109,7 млрд грн в августе. Помощь поступила преимущественно от США (226,3 млрд грн). В целом гранты составили 28,7% доходов общего фонда госбюджета за указанный период.

Если доходы выросли на треть, то темп роста расходов был в три раза больше, пишет Гетманцев. Расходы государственного бюджета с января составили 1360,1 млрд грн, что на 90% (+643 млрд грн) больше прошлогоднего показателя. Основная причина, которую он называет, – резкий рост расходов на безопасность и оборону, которые сейчас составляют основную долю в бюджете.

В итоге дефицит госбюджета составил 418,1 млрд грн, увеличившись более чем в 30 раз против аналогичного показателя прошлого года. В то же время благодаря поступлению значительной грантовой помощи бюджет уже второй месяц подряд балансирует с минимальным дефицитом на уровне 4,8 млрд грн в июле и 6,4 млрд грн в августе, отметил нардеп.