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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Днепропетровская и Кировоградская области получили почти 14 тысяч продуктовых наборов от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

Волонтеры работают в распределительном хабе на Центральном горно-обогатительном комбинате
Волонтеры работают в распределительном хабе на Центральном горно-обогатительном комбинате
Фото: metinvest.media

Общины Днепропетровской и Кировоградской областей получили 13,7 тысяч продуктовых наборов, состоящих из продуктов первой потребности. Набор содержит продовольствие, которым может полноценно питаться в течение недели взрослый человек: мука, крупа, макароны, растительное масло, мясные и рыбные консервы, сахар и сгущенка. Помощь распределят между социально незащищенными гражданами и жителями населенных пунктов, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате военной агрессии РФ, сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

"У нас достаточно семей, которым сегодня необходима поддержка. Также в Глеюватской общине нашли убежище около 200 переселенцев, 53 из которых – дети. Поэтому в кратчайшие сроки люди, нуждающиеся в помощи, получат ее. Это облегчит жизнь значительной части местного населения в это сложное для нашей страны время", – рассказал глава Глеюватской территориальной общины Юрий Сергиенко.

Помощь украинцам предоставлена в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", который реализуют группа "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. Ранее "Метинвест" уже передал в общину лекарства и более 6 тысяч пакетов с детским питанием для семей с младенцами, а на этой неделе начал помогать обустраивать места убежища для временно перемещенных украинцев.

"Компания "Метинвест" оперативно реагирует на нужды жителей тех общин, которым мы всегда помогали. Раньше это были инфраструктурные, социальные проекты, сегодня направление гуманитарной помощи. С первых дней войны мы уже отстроили алгоритмы и систематизировали направления работы для волонтеров распределительного хаба, находящегося на Центральном ГОКе. Здесь сотрудники комбината ежедневно без перерывов и выходных по зову сердца помогают собирать продовольственные наборы и отправлять в нуждающиеся в них больше всего", – отметил генеральный директор Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик.

Контекст:

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" за время существования доставил в украинские распределительные центры более 3000 тонн наборов первой потребности, которые получили почти 57 тысяч человек – дети, пожилые люди и женщины. Еще 20 000 наборов предоставили семьям мобилизованных сотрудников и многодетным семьям.

За 100 дней войны на проекты помощи Украине компания "Метинвест" Ахметова и Новинского направила более 1,5 млрд грн. Помощь охватила несколько направлений: гуманитарная помощь мирным жителям, обеспечение амуницией и военными принадлежностями защитников, поддержка национальной экономики, а также адаптация сотрудников, эвакуировавшихся из горячих точек на более безопасные территории.

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