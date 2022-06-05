Днепропетровская и Кировоградская области получили почти 14 тысяч продуктовых наборов от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

"У нас достаточно семей, которым сегодня необходима поддержка. Также в Глеюватской общине нашли убежище около 200 переселенцев, 53 из которых – дети. Поэтому в кратчайшие сроки люди, нуждающиеся в помощи, получат ее. Это облегчит жизнь значительной части местного населения в это сложное для нашей страны время", – рассказал глава Глеюватской территориальной общины Юрий Сергиенко.

Помощь украинцам предоставлена в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", который реализуют группа "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. Ранее "Метинвест" уже передал в общину лекарства и более 6 тысяч пакетов с детским питанием для семей с младенцами, а на этой неделе начал помогать обустраивать места убежища для временно перемещенных украинцев.

"Компания "Метинвест" оперативно реагирует на нужды жителей тех общин, которым мы всегда помогали. Раньше это были инфраструктурные, социальные проекты, сегодня направление гуманитарной помощи. С первых дней войны мы уже отстроили алгоритмы и систематизировали направления работы для волонтеров распределительного хаба, находящегося на Центральном ГОКе. Здесь сотрудники комбината ежедневно без перерывов и выходных по зову сердца помогают собирать продовольственные наборы и отправлять в нуждающиеся в них больше всего", – отметил генеральный директор Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик.