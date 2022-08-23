Данилов: ФСБ готовит в России серию терактов с массовыми жертвами

Украина, в отличие от РФ, не воюет с мирным населением – Данилов Фото: Олексій Данілов / Facebook

Он считает, что спецслужбы могут использовать для этого провокации с человеческими жертвами. И смерть пропагандистки Дарьи Дугиной, дочери кремлевского идеолога Александра Дугина, только первая в этом ряду, пишет Данилов.

"Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских", – говорится в сообщении.

Украина, в отличие от РФ, не воюет с мирным населением, отметил секретарь СНБО.

На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 23, 2022