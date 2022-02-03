"Доця, папа уже навоевался". В Луганской области задержали "уставшего от войны" боевика, сбежавшего от террористов

Отмечается, что боевик объяснил свое решение покинуть террористическую группировку и вернуться на подконтрольную Украине территорию усталостью от долговременной войны и желанием увидеть детей.
"Решил перейти на Украину, потому что надоело уже все. Эта война... Устал. Хочется домой. Хочется детей увидеть. Я детей из-за этой войны не видел столько. Дети живут на Украине. Кум, сестра, я здесь. Если что – пишите, я отвечу. Доця, папа уже навоевался", – обратился боевик к родственникам.
Сотрудники спецслужбы установили, что житель Попаснянского района присоединился к боевикам после отбывания наказания за разбой в 2016 году.
В террористической группировке имени Платова он получил прозвище "Малек" и занимал должности стрелка, снайпера и гранатометчика.
Сообщается, что мужчина принимал участие в боевых действиях против сил АТО\ООС. В частности, вел прицельный огонь с гранатометов по бронетехнике сил ООС в районе Новоалександровки и Троицкого Попаснянского района Луганской области.
За время "службы" злоумышленник награжден нагрудным знаком незаконного вооруженного формирования "Гвардия" и памятным знаком "Солдат Славы", рассказали в СБУ.
В настоящее время он задержан, следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Украинское правительство отказывается вести переговоры с боевиками "ЛДНР".