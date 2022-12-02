"Дождь" уволил ведущего после вызвавшего скандал заявления о помощи российским оккупантам со стороны телеканала

"Мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство "Дождя" считает его единственно верным и возможным", – заявила в эфире "Дождя" Екатерина Котрикадзе.
Скандал вокруг российского телеканала "Дождь", который позиционирует себя как оппозиционный и в данное время базируется в Латвии, разгорелся после того, как Коростелев в эфире заявил, что канал помогает российским военным на фронте.
В выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала такая фраза ведущего: "Если у вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую и вы хотите рассказать о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш Telegram-бот... Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что истории, которые рассказывались родственниками, честно говоря, ужасали".
Информация о помощи российским военным "с оснащением и удобствами на фронте" от телеканала возмутила многих украинцев.
Главред "Дождя" Тихон Дзядко утверждает, что использованная ведущим формулировка "вводит в заблуждение".
"Дождь" работал в России с 2010 года. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом".
С момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Роскомнадзор требует, чтобы СМИ называли военные действия в Украине "специальной операцией" и не употребляли слов "война", "вторжение" или "нападение". Из-за отказа выполнять это требование в РФ в первую неделю войны заблокировали несколько изданий, в частности "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times.
Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу, сообщило "Радио Свобода". С 4 марта "Дождь" приостанавливал работу до 18 июля.
Председатель Нацсовета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил 6 июня, что Латвия выдала лицензию на вещание телеканалу "Дождь" и теперь он будет вещать из Риги. Редакция сообщала, что на первом этапе студии телеканала будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. В Латвии "Дождь" сотрудничает с телекомпанией TV3, в Грузии – с телекомпанией Formula.