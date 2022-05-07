ДТЭК Ахметова полностью возобновил электроснабжение в Бородянке и Макарове

"6 мая аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 1006 домов Киевской области. Работы полностью закончены в Макаровской и Бородянской общинах. Теперь полностью со светом в Бучанском районе – Романовка, Загальцы, Андреевка, в Вышгородском районе – Слобода-Кухарская, Калиново. Продолжаются работы по возвращению света в Гостомель, Ирпень, Бучу", – заявили в ДТЭК.

7 мая энергетики ДТЭК продолжают ремонтные работы в Бучанскоом и Вышгородском районах, в том числе по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях, отметили в компании.

В Донецкой области специалисты ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 13 населенных пунктов. Свет вернули в дома 4768 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"Пока из-за боевых действий без электроснабжения остаются 256 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложные направления – лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое и великоновоселковское. Из-за постоянных обстрелов здесь регулярно повреждается энергооборудование и линии. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", – отметили в ДТЭК.