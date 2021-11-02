Экс-командующий АТО Забродский: Сценарий воздушной атаки на Донбассе со стороны РФ слишком высок

"[Такой сценарий] слишком высок. Я даже могу сказать больше. Есть соответствующие стратегические оценки, четко указывающие на то, что, возможно, кроме воздушной фазы, наземной фазы уже не будет. С учетом соответствующей ее эффективности... Переход к другим способам действий и перемещению каких-либо наземных подразделений – это уже совсем другой этап и с совсем другими целями", – сказал нардеп.

По его словам, применение воздушных сил не требует длительного развертывания.

"При условии проведения всех подготовительных мероприятий – это вопрос даже не суток, а часов. Сегодня может быть принято решение, а утром уже начнется. И для этого не нужно отслеживать перемещение, делать аналитические выводы", – отметил Забродский.

По его мнению, использование ВСУ на Донбассе боевых беспилотников Bayraktar, закупленных у Турции, "ни в коем случае никого ни к чему не спровоцирует".

"Они [боевики] не будут усложнять себе жизнь поиском этого формального повода. А с нашей стороны – это четкая демонстрация того, что в конце концов в районе ООС появилось мощное средство поражения, которое может быть применено и в том числе применено крайне эффективно. Ничего для расшатывания ситуации им не нужно, кроме указа из Москвы", – считает Забродский.