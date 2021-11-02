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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-командующий АТО Забродский: Сценарий воздушной атаки на Донбассе со стороны РФ слишком высок

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Применение воздушных сил не требует длительного развертывания, отметил Забродский
Применение воздушных сил не требует длительного развертывания, отметил Забродский
Скриншот: Свобода слова на ICTV / YouTube

Сценарий использования военно-воздушных сил на Донбассе со стороны РФ очень высок, он не требует длительного развертывания. Такое мнение 1 ноября в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV выразил бывший командующий антитеррористической операцией, народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Михаил Забродский.

"[Такой сценарий] слишком высок. Я даже могу сказать больше. Есть соответствующие стратегические оценки, четко указывающие на то, что, возможно, кроме воздушной фазы, наземной фазы уже не будет. С учетом соответствующей ее эффективности... Переход к другим способам действий и перемещению каких-либо наземных подразделений – это уже совсем другой этап и с совсем другими целями", – сказал нардеп.

По его словам, применение воздушных сил не требует длительного развертывания.

"При условии проведения всех подготовительных мероприятий – это вопрос даже не суток, а часов. Сегодня может быть принято решение, а утром уже начнется. И для этого не нужно отслеживать перемещение, делать аналитические выводы", – отметил Забродский.

По его мнению, использование ВСУ на Донбассе боевых беспилотников Bayraktar, закупленных у Турции, "ни в коем случае никого ни к чему не спровоцирует".  

"Они [боевики] не будут усложнять себе жизнь поиском этого формального повода. А с нашей стороны – это четкая демонстрация того, что в конце концов в районе ООС появилось мощное средство поражения, которое может быть применено и в том числе применено крайне эффективно. Ничего для расшатывания ситуации им не нужно, кроме указа из Москвы", – считает Забродский.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе.

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. "На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться", – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября подчеркнул, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 ноября обвинил Украину в попытке "втянуть Россию в какие-то силовые действия". Киев пытается втянуть Москву не в силовые действия, а в дипломатический процесс, ответили в МИД Украины.

Американская газета The Washington Post писала 30 октября, что РФ возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. В Минобороны Украины сообщили, что не зафиксировали дополнительного перебрасывания российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе.

Теги: Россия, Украина, Москва, Кремль, Донбасс, оккупация, столкновения, агрессия, вторжение, АТО, ВСУ, война в Украине, военнослужащий, Михаил Забродский, Европейская солидарность, ООС, нардеп, Bayraktar
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