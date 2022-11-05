Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 30 тысяч семей

Без электроснабжения остается 77 населенных пунктов Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

"За последние сутки наши аварийные бригады возобновили электроснабжение в 41 населенном пункте Днепропетровской области, подвергшихся обстрелам накануне. Свет вернулся в дома почти 20 тысяч семей", – отметили в ДТЭК.

Также свет вернули 10 тысячам семей на Донбассе в 16 населенных пунктах.

В компании отмечают, что пока без электроснабжения остается 77 населенных пунктов Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины, сообщили в компании.