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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 30 тысяч семей

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Без электроснабжения остается 77 населенных пунктов Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ
Без электроснабжения остается 77 населенных пунктов Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова отремонтировали поврежденные вражескими обстрелами электросети в 57 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей. Благодаря этому свет вернули около 30 тысяч семей. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

"За последние сутки наши аварийные бригады возобновили электроснабжение в 41 населенном пункте Днепропетровской области, подвергшихся обстрелам накануне. Свет вернулся в дома почти 20 тысяч семей", – отметили в ДТЭК.

Также свет вернули 10 тысячам семей на Донбассе в 16 населенных пунктах.

В компании отмечают, что пока без электроснабжения остается 77 населенных пунктов Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины, сообщили в компании.

Контекст:

С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

27 октября "Укрэнерго" дал команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура
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