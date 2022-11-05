Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 30 тысяч семей

"За последние сутки наши аварийные бригады возобновили электроснабжение в 41 населенном пункте Днепропетровской области, подвергшихся обстрелам накануне. Свет вернулся в дома почти 20 тысяч семей", – отметили в ДТЭК.
Также свет вернули 10 тысячам семей на Донбассе в 16 населенных пунктах.
В компании отмечают, что пока без электроснабжения остается 77 населенных пунктов Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины, сообщили в компании.
С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
27 октября "Укрэнерго" дал команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.