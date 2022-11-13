Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 4 тыс. семей в Донецкой области

"Несмотря на обстрелы, энергетикам удалось получить разрешение военных на ряд работ и возобновить электроснабжение для почти 4 тыс. семей. Пока обесточенными остаются 100 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ", – отмечается в сообщении.
В Донецкой области продолжаются активные боевые действия, идет разрушение энергосистемы региона, но энергетики прилагают максимум усилий для возвращения света жителям области, как только стихают обстрелы и военные разрешают проведение работ, подчеркнули в компании.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.