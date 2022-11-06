Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для почти 4 тысяч семей

Без электроснабжения остается 91 населенный пункт, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ Фото: ДТЕК Дніпровські електромережі / Facebook

"5 ноября аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли восстановить сети и оборудование для четірех населенных пунктов, пострадавших из-за постоянных боевых действий Донецкой области. В результате почти 2700 семей снова со светом. Специалисты энергокомпании прилагают максимум усилий для скорейшего возобновления электроснабжения, как только стихают обстрелы и военные дают разрешение на проведение работ", – отметили в компании.

Кроме того, за последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для 838 семей в четырех населенных пунктах Днепропетровской области, которые были обесточены в результате обстрелов накануне. Сейчас электроснабжение у них полностью восстановлено.

В компании отмечают, что пока без электроснабжения остается 91 населенный пункт, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины, подчеркнули в ДТЭК.