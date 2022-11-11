Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет еще для 1300 семей в Донецкой области

По информации Министерства обороны, враг не прекращает обстрелы вдоль всей линии столкновения на Донбассе, продолжаются удары по критической инфраструктуре, отмечают в ДТЭК.

Пока без света еще 99 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики утверждают, что обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.