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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет еще 15 тысячам семей

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Пока без света остаются 94 населенных пункта Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ
Пока без света остаются 94 населенных пункта Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ
Фото: dtek-dem.com.ua

За 5–6 декабря в Донецкой и Днепропетровской областях аварийно-ремонтные бригады энергетиков возобновили электроснабжение более 15 тысяч семей в 18 населенных пунктах. Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

В течение двух суток 5-го и 6 декабря энергетики возобновили электроснабжение в 12 населенных пунктах, которые накануне подверглись вражеским обстрелам в Днепропетровской области.

"Свет вернулся в дома 8886 семей Днепропетровской области. Специалисты, несмотря на обстрелы и сложную ситуацию с боевыми действиями, продолжают возобновлять электросети с разрешения Вооруженных сил Украины и ГСЧС. Наша цель – обеспечить города и села электроэнергией, необходимой для нормальной жизни жителей региона", – отмечают в компании.

Также свет вернули еще для более 6 тысяч семей в Донецкой области. Работы провели в шести населенных пунктах.

Пока без света остаются 94 населенных пункта Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, энергосистема, российские оккупанты
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