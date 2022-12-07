Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет еще 15 тысячам семей

Пока без света остаются 94 населенных пункта Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ Фото: dtek-dem.com.ua

В течение двух суток 5-го и 6 декабря энергетики возобновили электроснабжение в 12 населенных пунктах, которые накануне подверглись вражеским обстрелам в Днепропетровской области.

"Свет вернулся в дома 8886 семей Днепропетровской области. Специалисты, несмотря на обстрелы и сложную ситуацию с боевыми действиями, продолжают возобновлять электросети с разрешения Вооруженных сил Украины и ГСЧС. Наша цель – обеспечить города и села электроэнергией, необходимой для нормальной жизни жителей региона", – отмечают в компании.

Также свет вернули еще для более 6 тысяч семей в Донецкой области. Работы провели в шести населенных пунктах.

Пока без света остаются 94 населенных пункта Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.