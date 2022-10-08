Энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 8 тысяч семей в Донецкой области

"Вчера энергетикам удалось с разрешения военных поработать над восстановлением в Торецкой общине Бахмутского района – снова со светом почти 8,4 тысячи домохозяйств, которые ежедневно подвергаются обстрелам", - сообщили в компании.
Самые сложные направления – бахмутское, авдеевское, торецкое, марьинское и лиманское. В энергокомпании обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.