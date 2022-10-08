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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 8 тысяч семей в Донецкой области

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В энергокомпании обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины
В энергокомпании обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины
Фото: grids.dtek.com

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова при поддержке ВСУ вернули свет для 8,4 тысячи семей в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении компании.

"Вчера энергетикам удалось с разрешения военных поработать над восстановлением в Торецкой общине Бахмутского района – снова со светом почти 8,4 тысячи домохозяйств, которые ежедневно подвергаются обстрелам", - сообщили в компании.

Самые сложные направления – бахмутское, авдеевское, торецкое, марьинское и лиманское. В энергокомпании обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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