Энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 8 тысяч семей в Донецкой области

В энергокомпании обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины Фото: grids.dtek.com

"Вчера энергетикам удалось с разрешения военных поработать над восстановлением в Торецкой общине Бахмутского района – снова со светом почти 8,4 тысячи домохозяйств, которые ежедневно подвергаются обстрелам", - сообщили в компании.

Самые сложные направления – бахмутское, авдеевское, торецкое, марьинское и лиманское. В энергокомпании обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

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