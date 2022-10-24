Энергетики ДТЭК Ахметова за неделю вернули свет для 414 тысяч семей

В ДТЭК отмечают, что энергетическая инфраструктура страны сейчас испытывает наибольшие разрушения за всю историю независимой Украины Фото: dtek-dnem.com.ua

В Донецкой области, где боевые действия наиболее интенсивные, свет вернули для 63 тысяч семей. В Днепропетровской области с разрешения ВСУ продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после разрушения объектов энергетики. В течение недели работы проводили для 247 тысяч семей. В Одесской области, где было также зафиксировано повреждение объекта электроснабжения – для 18,6 тысяч семей. В Киеве свет вернули 83 тысячам семей. В Киевской области – 1,8 тысячи.

Без света пока остается 95 населенных пунктов в Донецкой области. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" обязательно возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины, сообщают в энергокомпании.

Отмечается, что энергетическая инфраструктура страны сейчас испытывает наибольшие разрушения за всю историю независимой Украины. По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в некоторых регионах страны внедряются отключения электроэнергии для того, чтобы стабилизировать энергосистему и избежать масштабных аварий.