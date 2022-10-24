ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова за неделю вернули свет для 414 тысяч семей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ДТЭК отмечают, что энергетическая инфраструктура страны сейчас испытывает наибольшие разрушения за всю историю независимой Украины
В ДТЭК отмечают, что энергетическая инфраструктура страны сейчас испытывает наибольшие разрушения за всю историю независимой Украины
Фото: dtek-dnem.com.ua

За неделю с 17 по 23 октября энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 414 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении компании.

В Донецкой области, где боевые действия наиболее интенсивные, свет вернули для 63 тысяч семей. В Днепропетровской области с разрешения ВСУ продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после разрушения объектов энергетики. В течение недели работы проводили для 247 тысяч семей. В Одесской области, где было также зафиксировано повреждение объекта электроснабжения – для 18,6 тысяч семей. В Киеве свет вернули 83 тысячам семей. В Киевской области – 1,8 тысячи.

Без света пока остается 95 населенных пунктов в Донецкой области. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" обязательно возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины, сообщают в энергокомпании.

Отмечается, что энергетическая инфраструктура страны сейчас испытывает наибольшие разрушения за всю историю независимой Украины. По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в некоторых регионах страны внедряются отключения электроэнергии для того, чтобы стабилизировать энергосистему и избежать масштабных аварий.

Теги: энергетика, Укрэнерго, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, энергосистема, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
10-летняя дочь Бейонсе предложила на аукционе $80 тысяч за бриллиантовые серьги
10-летняя дочь Бейонсе предложила на аукционе $80 тысяч за бриллиантовые серьги
Группа "Без обмежень" собрала в поддержку ВСУ 8 млн грн во время концертного тура за границей
Группа "Без обмежень" собрала в поддержку ВСУ 8 млн грн во время концертного тура за границей
Стало известно, от чего умер Хагрид
Стало известно, от чего умер Хагрид
Сердючка с мамой на концерте в Варшаве пожелали Гордону "миллионную денег пачку и крутую тачку". Видео
Сердючка с мамой на концерте в Варшаве пожелали Гордону "миллионную денег пачку и крутую тачку". Видео
The Rasmus показали, как учили украинский. Видео
The Rasmus показали, как учили украинский. Видео
"У меня похитили личные данные". El Кравчук пострадал от нового продюсера
"У меня похитили личные данные". El Кравчук пострадал от нового продюсера
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ
  Решетник планирует усыновить ребенка
  Решетник планирует усыновить ребенка
"Очень мощно, напеваю второй час". Крупин спел песню о смерти Путина. Видео
"Очень мощно, напеваю второй час". Крупин спел песню о смерти Путина. Видео
Последнее письмо Джона Леннона ушло с молотка за рекордную сумму
Последнее письмо Джона Леннона ушло с молотка за рекордную сумму
"Свет побеждает тьму". Никита Титов посвятил новую иллюстрацию экономии электричества из-за обстрелов инфраструктуры Украины россиянами
"Свет побеждает тьму". Никита Титов посвятил новую иллюстрацию экономии электричества из-за обстрелов инфраструктуры Украины россиянами
Во Флоренции отменили концерт ТНМК
Во Флоренции отменили концерт ТНМК
"Последний заплыв в море". 54-летняя Бруни снялась на пляже в спортивной куртке и плавках
"Последний заплыв в море". 54-летняя Бруни снялась на пляже в спортивной куртке и плавках
Cardi B поссорилась с Мадонной
Cardi B поссорилась с Мадонной
Икона стиля, лучший гранатометчик и повар Батон. Боец теробороны создал серию комиксов о побратимах. Фото
Икона стиля, лучший гранатометчик и повар Батон. Боец теробороны создал серию комиксов о побратимах. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (112297)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (66942)
3
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (64585)
4
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (61963)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (48415) G
6
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа (37847)
7
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (36935)
8
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги (31131)
 
 
 
 