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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова за сутки вернули свет для 15 тысяч семей

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Пока без электроснабжения остаются 86 населенных пунктов
Пока без электроснабжения остаются 86 населенных пунктов
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение для 15 тысяч семей в четырех населенных пунктах Донецкой области. Об этом говорится в сообщении компании.

"Пока без электроснабжения 86 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – говорят в ДТЭК.

Для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч километров электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры – котельные, школы, садики и медучреждения.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.

Днем 20 октября "Укрэнерго" обращалась к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.

Кроме того, замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко просил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00.

Теги: Донецкая область, энергетика, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема
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