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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК совместно с ВСУ вернули свет для 20 тыс. семей в Донецкой области

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Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины на проведение работ в прифронтовой зоне
Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины на проведение работ в прифронтовой зоне
Фото: dtek-dem.com.ua

Аварийно-ремонтные бригады энергетиков компании ДТЭК Рината Ахметова за минувшие сутки вместе с военными ВСУ восстановили электроснабжение для 20 тыс. потребителей в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении компании.

"Благодаря успешным действиям ВСУ аварийно-ремонтные бригады вернули свет в 17 населенных пунктов в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах. В очередной раз обстрелам подвергся Никопольский район Днепропетровской области. За сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 186 семей. Без света остаются еще 342 населенных пункта Донецкой области. Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением на славянском, авдеевском, марьинском, торецком и бахмутском направлениях", – сказано в сообщении.

Чтобы отремонтировать электросети, энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины на проведение работ в прифронтовой зоне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

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