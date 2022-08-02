Энергетики ДТЭК совместно с ВСУ вернули свет для 20 тыс. семей в Донецкой области

"Благодаря успешным действиям ВСУ аварийно-ремонтные бригады вернули свет в 17 населенных пунктов в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах. В очередной раз обстрелам подвергся Никопольский район Днепропетровской области. За сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 186 семей. Без света остаются еще 342 населенных пункта Донецкой области. Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением на славянском, авдеевском, марьинском, торецком и бахмутском направлениях", – сказано в сообщении.

Чтобы отремонтировать электросети, энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины на проведение работ в прифронтовой зоне.

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