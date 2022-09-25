Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет еще для 9 тыс. семей

Энергетики ДТЭК обещают вернуть всем свет, как только получат разрешение на выполнение работ от ВСУ и ГСЧС Фото: grids.dtek.com

"Несмотря на плотные обстрелы, энергетикам удалось отремонтировать электросети в пяти населенных пунктах в Покровском, Бахмутском, Краматорском районах Донбасса. Благодаря этому снова со светом – 2916 семей области", – сообщили в компании.

За минувшие сутки энергетикам удалось возобновить электроснабжение в семи населенных пунктах Днепропетровской области, обесточенных накануне.

"Со светом – 5331 семья в Никопольском и Покровском районах. Аварийные бригады оперативно провели работу по восстановлению инфраструктуры электросетей, как только получили разрешение на ремонт от ГСЧС и ВСУ", – сообщили в энергокомпании.

По состоянию на 25 сентября активные обстрелы области продолжаются, без света остаются еще около 10 тыс. семей и домохозяйств Днепропетровской области. Энергетики обещают вернуть всем свет, как только получат разрешение на выполнение работ от ВСУ и ГСЧС, отметили в компании.

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